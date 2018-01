Palazzolo goleador, Ba sprecone

BIZZI 6,5: Un paio di uscite sicure e qualche parata in sicurezza. Sul gol avversario può poco, anzi, tocca la palla sfiorando la prodezza

FRATUS 6: Bene in copertura e in spinta, ma sul gol del Borgaro si fa sorprendere alle spalle

RUDI 6: Gara dura ma senza sbavature. È una risorsa importante per questa squadra e lo dimostra

FERRI 6: Un paio di palle perse fanno venire i brividi ai tifosi, ma a livello difensivo guida bene la retroguardia

ARCA 6,5: Si vede molto, soprattutto nel primo tempo, con personalità e voglia. Anche nella ripresa non stacca mai la spina

BATTISTELLO 6: Prova da sei, ma non di più. Come detto anche da mister Tresoldi a fine gara, nella ripresa la palla andava gestita meglio

MORAO 6,5: Da mediano ci mette fisico, grinta e posizione, ma costruire gioco non è nelle sue corde.

PALAZZOLO 6,5: Un gol importante, nella ripresa perde la lucidità che mostra nel primo tempo

BA 5,5: Fisicamente non fa mancare corsa e muscoli, ma sbaglia due occasioni nel primo tempo per chiudere la gara. Tresoldi fa bene a sostituirlo a inizio ripresa per non rischiare di fargli prendere il secondo giallo

Melesi 5: Fatica a vedere palla e non riesce a rendersi pericoloso

LERCARA 5,5: Tanto lavoro sporco, si adatta ancora una volta da punta centrale, ma fatica ancora a vedere la porta (La Ferrara s.v.)

ZAZZI 6,5: Quando si accende lui, il Varese crea e diventa pericoloso. Dimostra di poter essere un’arma anche da esterno d’attacco. (Balconi s.v.)