Pannelli del controsoffitto cadono nel salone della scuola materna

Incidente alla scuola materna di via Cavour: martedì alle 11 nel salone al piano terra si sono staccati alcuni pannelli del controsoffitto. In quel momento il salone era completamente vuoto. E’ stato immediatamente avvisato l’ufficio tecnico del Comune che ha effettuato un sopralluogo per verificare l’accaduto e le sue cause.

A scopo precauzionale, è stato deciso di trasferire bambini e insegnanti delle due aule adiacenti al salone – fiore rosso e fiore blu – in altre aule o al piano di sopra, in attesa di verificare la stabilità del controsoffitto dell’intero piano terra e di riparare il danno del salone.

“Condividiamo la vostra comprensibile preoccupazione – ha spiegato il vicesindaco Pier Angela Vanzulli in una nota diffusa ai genitori – ma assicuriamo che agiremo con la massima attenzione e prudenza cercando di non interrompere il servizio. Certi della vostra comprensione per gli inevitabili disagi dovuti all’utilizzo momentaneo di spazi limitati, ringraziamo tutto il personale e la direzione per l’impegno dimostrato in questa situazione imprevista”.