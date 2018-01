Dopo il parcheggio arriva la rotonda davanti alla Multimedica

Dopo il parcheggio ora è il momento della rotatoria, questa volta si spera senza polemiche. La Multimedica, clinica situata a cavallo dei territori di Busto Arsizio e Castellanza, realizzerà la rotonda proprio all’ingresso del parcheggio appena ampliato.

La giunta ha approvato la delibera che permette la realizzazione della nuova intersezione che regolerà l’entrata e l’uscita delle auto dal parcheggio sul viale Gabardi/Piemonte. Il costo e la realizzazione dell’opera saranno a carico della società Multimedica.

La rotonda si è resa necessaria a causa dell’elevato numero di mezzi che percorrono quella strada che congiunge la via Boccaccio con viale Borri dove sono presenti numerose attività; a queste si aggiunge, appunto, la clinica con il suo viavai di cittadini che accedono per ricoveri, esami, visite ai parenti. Sono circa 190 i mezzi che passano in quel tratto di via ogni 10 minuti, soprattutto in orario mattutino.