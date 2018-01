Parcheggio chiuso, iniziano i lavori del multipiano

Il parcheggio di via Sempione sarà chiuso per alcuni mesi, in corrispondenza dei lavori per la costruzione di un nuovo multipiano. L’amministrazione comunale infirma che entro 8 mesi apriranno i primi due piani del multipiano (piano interrato e piano terra) per un totale di 120 posti auto già a disposizione dei cittadini.

La seconda fase avverrà dopo circa 10 mesi con l’apertura del primo e secondo piano e altri 130 posti a disposizione.

Il termine definitivo dei lavori dovrebbe avvenire entro i primi 5 mesi del 2019. Durante i lavori non sono previste modifiche della circolazione e i cittadini saranno informati durante le fasi del cantiere su come procede l’intervento.