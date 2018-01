Il parcheggio dell’ospedale del Ponte “fa la rivoluzione”

317 posti, 85 dei quali destinati ai lavoratori dell’ospedale convenzionati, che pagheranno l’abbonamento utenti frequenti di VareseSiMuove (55 euro al mese).

Galleria fotografica Il nuovo parcheggio dell'Ospedale del Ponte 4 di 5

Un’unica entrata e uscita per le automobili, in via Nino Bixio, davanti alla Camera del Lavoro, mentre l’attuale entrata diventerà solo pedonale.

E, soprattutto, un percorso pedonale che dal parcheggio arriverà direttamente all’ospedale, visto che il tratto superiore di via del Ponte e l’intera piazza Biroldi saranno pedonalizzati.

Si presenta come una vera rivoluzione il progetto del nuovo parcheggio all’ospedale del Ponte, che è stato presentato questa mattina, 16 gennaio 2018.

«Quella dell’Ospedale del Ponte è una delle piu importanti opere, che la città aspettava da anni – ha commentato Davide Galimberti – Si è realizzato un ospedale di eccellenza, peccato che ci si fosse dimenticato un parcheggio proporzionato a tale servizio. E invece ora il 30 verrà portato in consiglio comunale il progetto unitario, che consente a Giubiano di avere un parcheggio delle auto, per rendere vivibile un quartiere che fino a qualche mese fa era totalmente ingolfato. Questo è l’esempio di quello che stiamo amministrando, coi fatti e non con le parole».

«Un progetto che, va ricordato, è totalmente privato – ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – E che quindi si è potuto realizzare grazie al supporto della proprietà e dei professionisti. Attraverso la loro disponibilità alla concertazione con il comune, siamo riusciti a realizzare un’opera di ampio respiro, utile per chi si reca o lavora all’ospedale, ma anche per chi va in Aspem o deve prendere il treno».