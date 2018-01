Parco avventura, un corso per la formazione di addetti alla gestione

Adventure Park Villaggio Cagnola e IBEX coop, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, il Collegio delle Guide Alpine del Piemonte ed Exploring Outdoor, leader nella costruzione e gestione di parchi avventura, organizzano per il prossimo marzo, nei weekend del 17-18 e 24-25 marzo 2018, un corso per la formazione di addetti alla gestione di un parco avventura, nell’ottica di integrarli all’interno del proprio organico durante la prossima stagione di apertura.

Nello specifico il corso andrà a formare, in accordo con la normativa sui parchi avventura vigente, due figure: istruttore e istruttore-soccorritore. La prima avrà il compito di accogliere gli utenti, formarli sul corretto utilizzo degli equipaggiamenti e assicurarsi che vengano rispettate le norme di sicurezza. L’istruttore-soccorritore, oltre a occuparsi dei compiti sopra elencati, avrà inoltre le funzioni di sorveglianza e supporto al partecipante in caso di difficoltà. Al superamento del corso verrà rilasciato un regolare attestato, che consentirà di lavorare all’interno di un parco avventura.

Il corso è aperto a tutti i maggiori di 18 anni e per lavorare presso il parco avventura non servono requisiti particolari: passione per la natura e per attività e sport all’aria aperta, buone capacità relazionali con pubblico e bambini, flessibilità e disponibilità a lavorare, oltre che durante la settimana, soprattutto nei weekend e nei mesi estivi.

L’idea alla base del corso, spiegano gli organizzatori di IBEX coop, è quella di “formare nuovi operatori che lavorino all’interno del nostro team, per gestire al meglio una realtà che si sta ampliando. Quest’anno, infatti, il parco avventura di Villaggio Cagnola affronterà la sua quinta stagione e l’obiettivo è quello di continuare a crescere, affiancando nuove proposte al ventaglio di offerte già presenti per famiglie, giovani, scuole e centri estivi, che tanto hanno apprezzato il parco decretandone il successo nelle passate stagioni. Il corso è aperto a persone di ambo i sessi con l’unico vincolo della maggiore età: nel nostro team abbiamo operatori che vanno dai 20 ai 50 anni. Un’occasione da non lasciarsi scappare visto che il precedente corso si è svolto nel 2014 e potrebbero passare ancora quattro anni prima di ospitarne un altro”. Per ulteriori informazioni, infine, il prossimo 15 febbraio alle 21.00 si terrà presso Villaggio Cagnola una serata di presentazione (www.facebook.com/events/316442605429022), durante la quale il team di IBEX coop illustrerà nel dettaglio il corso e sarà a disposizione di tutti gli interessati per qualsiasi domanda.

DOVE: Villaggio Cagnola, località Rasa di Varese

QUANDO: 17-18 e 24-25 marzo 2018

PER INFO E ISCRIZIONI:

www.villaggiocagnola.it

www.facebook.com/villaggiocagnola

Email: info@villaggiocagnola.it

Numero tel: +39 370 3360150