Pareggio ricco di emozioni tra Busto 81 e Verbano

(Foto Facebook – ASD Busto 81)

La tanto attesa sfida di alta classifica tra Busto 81 e Verbano termina con un 2-2 divertente e ricco di emozioni. I rossoneri si tengono il primo posto ma vedono avvicinarsi il Legnano. In Promozione l’Olimpia sfrutta il passo falso della Castanese e si porta a un punto dalla vetta.

ECCELLENZA

Le aspettative non sono state tradite: Busto 81 e Verbano hanno regalato un match divertente che si è chiuso con un pareggio per 2-2. Il Cavenago Fanfulla era fermo per il turno di riposo e ad accorciare verso la vetta è il Legnano, che al “Mari” ha regolato 2-0 l’Alcione. Vittoria anche per il Sancolombano, 4-3 sul Gaggiano, mentre l’Ardor Lazzate è stata sconfitta 1-0 a Cassano Magnago dall’Union Villa. Bel colpo per la Castellanzese grazie all’1-0 sul Lomellina, termina invece senza reti la sfida tra Fbc Saronno e Sestese. Pari anche tra Accademia Pavese e Calvairate, mentre il Fenegrò ha travolto 7-0 il Vigevano.

CLASSIFICA: Verbano 37; Cavenago Fanfulla 36; Busto 81 35; Legnano 33; Sancolombano 30; Fenegrò 29; Ardor Lazzate 27; Alcione 26; Calvairate 25; Sestese 23; Castellanzese 22; Vigevano 21; Lomellina, Union Cassano 20; Accademia Pavese 18; Gaggiano 11; Fbc Saronno 10.

PROMOZIONE

La Castanese perde 2-1 a Solaro contro l’Universal e si ritrova l’Olimpia a un solo punto di distacco; a Ponte Tresa i ragazzi di mister Rinaldi battono 1-0 l’Uboldese e superano anche la Rhodense, bloccata sul 2-2 sul campo della Belfortese. Vince la Vergiatese, 2-1 sulla Guanzatese, il Morazzone impatta 2-2 a Lentate sul Seveso, mentre il Gavirate ha osservato il turno di riposo. Bel successo per la Base 96: 4-0 a Portichetto. Colpi esterni anche per il Bresso, 1-0 a Besnate, e per il Cob 91, 1-0 a Brebbia.