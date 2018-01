Pari Caronnese, Varesina sconfitta

La quarta giornata di ritorno non dice bene a Caronnese e Varesina. I primi vengono fermati sul pari dalla Folgore Caratese, mentre a Venegono Superiore vince l’Arconatese.

FOLGORE CARATESE – CARONNESE 1-1

Secondo pareggio di fila – dopo quello con la Varesina – per la Caronnese, che non riesce a portarsi a casa la posta piena da Carate Brianza e vede il Gozzano allungare in vetta. Dopo un primo tempo ben giocato ma senza gol, la gara si anima nella ripresa. A passare in vantaggio sono i padroni di casa al 19’ con un tocco in mischia di Ciko. La risposta rossoblu arriva poco dopo, al 25’ con D’Aniello. Nel finale di gara il più pericoloso per la Caronnese è Puccio, che prima prende il palo con un tiro dalla distanza, poi impegna il portiere avversario su punizione. Il risultato però non cambia più e la squadra di Aldo Monza si ritrova a -3 dal Gozzano e soprattutto a soli due punti sopra il Como, che continua a vincere.

VARESINA – ARCONATESE 0-1

Sconfitta che fa male per la Varesina in uno scontro importante in chiava playout. L’Arconatese vince 1-0 e inguaia le Fenici, che si ritrovano in zona calda. Merito dei gialloblu milanesi, che trovato il gol dopo 10’ con Vettraino, ma rimangono in dieci per l’espulsione diretta comminata a Vavassori per un fallo su Mavrov. La Varesina però non riesce a trovare la via del gol, pur provandoci con forza. L’Arconatese si chiude bene e riesce a non subire reti, portandosi così a casa tre punti vitali per la propria rincorsa alla salvezza.

RISULTATI: Bra – Borgosesia 1-0; Casale – Borgaro 0-1; Como – Derthona 1-0; Folgore Caratese – Caronnese 1-1; Gozzano – Seregno 2-0; Inveruno – Chieri 0-3; Olginatese – Pavia 1-1; OltrepoVoghera – Castellazzo 2-2; Pro Sesto – Varese 0-0; Varesina – Arconatese 0-1.

CLASSIFICA: Gozzano 53; Caronnese 50; Como 48; Chieri, Pro Sesto 41; Folgore Caratese 38; Bra 36; Inveruno 33; Pavia, Borgosesia 30; Borgaro 29; OltrepoVoghera, Varese 26; Olginatese, Varesina 25; Arconatese, Casale 23; Seregno 18; Castellazzo 14; Derthona 13.