Parliamo di infanzia. Un incontro informativo per mamme e papà

“Trame”, il Centro per l’individuo e la famiglia di Cantello, organizza per domani mercoledì 17 gennaio dalle 11 alle 12 alla ludoteca “L’Isola che non c’è” di Arcisate (in via Piave 11) un incontro gratuito rivolto ai genitori.

Le psicologhe del centro – le dottoresse Elena Giubilei e Maria Busti – saranno alla ludoteca per un incontro di presentazione sulle tante attività offerte dal centro, alcune attuabili anche ad Arcisate, ad esempio incontri informativi sulle tematiche dell’infanzia.

L’incontro sarà proposto anche sabato 20 gennaio, sempre dalle 11 alle 12.

“Trame”, che ha sede a Gaggiolo, Cantello, offre servizi di presa in carico multidisciplinare rivolti ai bambini e alle famiglie e propone gruppi e incontri di formazione rivolti ai genitori.

L’incontro è a partecipazione gratuita; è gradita la prenotazione chiamando Simona al numero 339 2440582.