Parrucche solidali: Partite da Varese le prime trecce

Sono già molte le donne varesine che hanno deciso di tagliare i capelli per donarli a scopo solidale, nell’ambito del progetto “Un angelo per capello“, promosso dell’ Associazione “Un cuore con le Ali” presieduta da Maura Aimini.

Le prime adesioni erano arrivate prima di Natale, dopo un invito apparso sui social: «Ringrazio Marica, Daria e tutte le altre donne che ci hanno contattato» ha spiegato la Aimini. La donazione di capelli, che verranno consegnati all’associazione “Un angelo per capello“, permetterà alla stessa di ottenere dalle ditte realizzatrici, a cui i capelli verranno ceduti, parrucche in fibra inorganica per donne in terapia oncologica che non se lo possono permettere.

COME FARE PER DONARE I CAPELLI E DOVE VANNO

Donare i capelli è fattibile anche personalmente: per fare la consegna, i capelli devono essere asciutti, lunghi almeno 25 centimetri, anche colorati (ma non a effetto shatush), e possono essere tagliati in ciocche o trecce.

Ci sono però dei punti in Italia dove è possibile tagliarli gratuitamente, o recapitare i propri capelli tagliati, da un parrucchiere associato. E’ quello che succede anche a Varese, al salone “L’abbraccio degli angeli” (via Donizetti 9, cell. 338 1778661) gestito proprio da Maura Aimini.

Il salone varesino infatti funge da centro di raccolta nella città giardino e provvede a spedirli all’organizzazione di “Un Angelo per Capello” che si trova in Puglia. Questa invierà i capelli ad una azienda specializzata, che ogni 800 grammi di capelli metterà a disposizione una parrucca inorganica.