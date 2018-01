Patrizia Testa non ci sta: «Offese e illazioni, difenderemo l’immagine della Pro Patria»

La gara di Lecco non è finita sul campo, con la vittoria 3-1 della Pro Patria. Al termine della sfida, in sala stampa, dirigenti e tesserati biancoblu sono stati presi di mira.

La presidentessa Patrizia Testa non ci sta e ha comunicato che agirà per vie legali per tutelare l’immagine della società.

Questo il comunicato ufficiale del club: