Pedemontana, Maroni: “Costituiremo la società Lombardia Mobilità”

«Come sapete, abbiamo, dopo la chiusura della vicenda giudiziaria che ha impedito di lavorare sulla società Pedemontana, con la richiesta di fallimento, prima di Natale abbiamo firmato l’accordo con Anas, cosa che volevamo fare a fine giugno, ma abbiamo dovuto ritardare di sei mesi per il procedimento penale in corso».

Queste le parole del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, ai cronisti, sul capitolo della gratuita delle tangenziali di Como e Varese. «Adesso, entro la fine di questa settimana, o l’inizio della prossima – ha annunciato il presidente -, verra’ costituita la società davanti

al notaio, la società Lombardia Mobilità che è quella che poi, da qui a giugno, come avevamo anticipato, farà tutto quello che serve per acquisire la proprieta’ delle due Tangenziali di Varese e di Como, quindi non vedo ostacoli».