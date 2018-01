“Ma perché buttare i rifiuti nel cuore del bosco?”

Gentile Redazione,

Vi invio due foto scattate questa mattina nel bosco di Arsago Seprio. I rifiuti sono stati abbandonati in una parte di bosco non facilmente accessibile. Perciò mi chiedo, cosa costava all’incivile in questione di recarsi presso una discarica comunale.

I boschi compresi tra Vergiate, Arsago Seprio e Somma Lombardo sono cosparsi di rifiuti di ogni genere: calcinacci, scarti industriali, gomme, lavatrici, etc.

Invece di essere valorizzate, queste aree sono abbandonate a loro stesse.

Raramente -praticamente mai- vi incrocio un’auto dell’ente parco o guardie forestali nonostante la zona sia anche battuta da molti cacciatori.

Cordiali Saluti

Alessandro Pierro

A. Seprio