Perdita d’acqua alla Rodari, cade controsoffitto

Calcinacci e pezzi cartongesso sono “caduti” nel fine settimana in un aula della scuola elementare Gianni Rodari del quartiere Prealpi. La notizia si è diffusa tra le famiglie preoccupate per la sicurezza dei piccoli che frequentano l’istituto di via Toti non nuovo a questo genere i problemi.

A rassicurare mamme e papà è l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni: «Abbiamo fatto un sopralluogo in mattinata- chiarisce – il crollo è dovuto ad una perdita del calorifero al primo piano che ha impregnato d’acqua il soffitto del piano di sotto che ha ceduto. Abbiamo già provveduto a realizzare un doppio intervento sul calorifero e ovviamente sul soffitto».

I genitori temevano che il problema fossero le infiltrazione registrate nel mesi scorsi ma l’esponente della Giunta smentisce: «Quello è un problema risolto: i lavori sul tetto sono stati eseguiti e abbiamo anche eseguito dei controllo dopo delle giornate di pioggia che ne hanno confermato la buona riuscita».