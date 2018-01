“Perepepè – Insieme per un treno che non c’è” sarà il pezzo forte della manifestazione di sabato del Pd che da giorni chiede un treno diretto per Milano Centrale.

Rock & Roll di protesta per la mancanza della tratta – Varese – Milano centrale con testi e musica di Luca Guenna per una produzione www.paoloanessi.it.

“A Varese manca un treno. Cosa abbiamo di meno che in Centrale arrivi a Milano senza cambi e mai con la metro”. È l’inizio della canzone di due minuti e mezzo cantata mentre alle spalle scorrono le rotaie.