Petraroli (M5S): “Addio Imposimato, riposa in pace guerriero!”

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo del giudice e senatore Ferdinando Imposimato, scritto dall’onorevole del Movimento 5 Stelle Cosimo Petraroli

Il più grande rammarico della mia vita è non aver vissuto con mio padre il giorno in cui sono diventato Deputato della Repubblica per il movimento politico che cambierà in meglio le sorti del nostro Paese.

Oggi, come cinque anni fa, sarà un rammarico sapere che Ferdinando Imposimato con il quale ho condiviso la lotta in difesa della nostra Carta Costituzionale non potrà vedere il governo del MoVimento 5 Stelle.

Riposa in pace guerriero!

Cosimo Petraroli