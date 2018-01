Piante pericolanti, via del Ceppo solo per residenti e mezzi pubblici

Nuovi lavori sulle strade del sacro Monte.

A partire da lunedì 22 gennaio, nel tratto di strada di via del Ceppo, tra l’incrocio che porta al Campo dei Fiori e il piazzale Pogliaghi e sulla via Sommaruga si svolgeranno degli interventi di messa in sicurezza di piante pericolanti presenti sui pendii scoscesi a bordo strada.

Per consentire lo svolgersi dei lavori in questi tratti di strada, dalle 8.30 alle 17 dal lunedì al venerdì, l’accesso sarà limitato dalla presenza di mezzi e uomini al lavoro che comporteranno un restringimento della carreggiata e il transito sarà consentito con senso unico alternato a residenti, commercianti e fornitori, e al trasporto pubblico. I lavori non verranno effettuati durante il weekend e la strada sarà quindi libera il sabato e la domenica.

L’intervento si concluderà entro circa 2 settimane.