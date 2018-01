In piazza San Giovanni la befana scende dal campanile

Domani, sabato 6 gennaio alle ore 17.00, le Befane scenderanno dal campanile di San Giovanni e distribuiranno a tutti i bambini presenti dolci e caramelle, anche sul percorso fino in prossimità della pista di pattinaggio, dove tutto si concluderà con tanto divertimento.

L’iniziativa è offerta da Edilizia Acrobatica, Piero Monticelli e concessionaria Paglini in collaborazione con l’Assessorato al marketing territoriale. L’iniziativa non si svolgerà in caso di pioggia.