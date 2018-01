Potrebbe essere stato un delitto. Ora è ufficiale: Giuseppe Piccolomo sarà processato per la morte della moglie Marisa Maldera. Il 20 febbraio del 2003 avrebbe organizzato un finto incidente stradale per ucciderla, a Caravate. Voleva continuare la relazione sentimentale con una cameriera marocchina che lavorava nel ristorante gestito dalla Maldera.

Il gip ha deciso il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti del 67enne ex artigiano di Cocquio Trevisago.

«Sono molto soddisfatta e spero che si possa arrivare a una verità definitiva sulla morte di mia madre» commenta Tina, figlia della coppia. Oggi in aula un perito della procura generale ha spiegato che, quella notte, le cose non possono esser andate come le raccontò Piccolomo. La vettura si ribaltò in un prato, prese fuoco. Il perito ha spiegato che la macchina non ebbe mai alcun ribaltamento, Piccolomo inventò la storia dell’incidente. Una perizia tossicologica ha poi rinvenuto nei resti della vittima tracce di sedativo.

Il processo inizierà il 28 maggio.