Piovaccari torna in Italia. Per lui c’è la Ternana

Dopo tante avventure all’estero, Federico Piovaccari (classe 1984) torna a giocare con una squadra italiana. L’attaccante nato a Gallarate ha da poco firmato un contratto con la Ternana, squadra di Serie B, dove milita un altro ex delle giovanili della Pro Patria, il portiere Andrea Sala.

Piovaccari arriva dall’esperienza in Cina al Zhejiang Yiteng (Serie B cinese), chiusa con 7 reti in 14 presenze.

Dal 2013 il “Pifferaio” non giocava per una squadra italiana: l’ultima fu il Grosseto. Successivamente ha vestito le maglie della Steaua Bucarest, dell’Eibar in Spagna, Western Sidney e Cordova prima della scelta cinese.