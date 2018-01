Più di un incidente al giorno sulle vie della città

Sono stati complessivamente 460 gli incidenti che nel corso del 2017 si sono verificati sulle strade di Busto Arsizio. Si tratta del numero dei sinistri rilevati dalla Polizia Locale, raccolti nel dossier pubblicato nei giorni scorsi (clicca qui per il report completo).

Il numero segna un leggero calo rispetto al 2016 quando gli incidenti sono stati 491. Di questi 460 incidenti, 186 non hanno avuto conseguenze fisiche per le parti mentre in 274 si sono registrate lesioni. Anche le violazioni al Codice della Strada contestate durante il rilievo di sinistri stradali sono in leggero calo, passando da 575 nel 2016 a 524 nel 2017.

Analizzando le tipologie di sinistri occorsi e risaltando gli utenti “deboli” della strada in 34 casi sono stati coinvolti dei pedoni (dato in calo rispetto all’anno precedente) mentre in 69 casi dei ciclisti (anche in questo caso in calo rispetto al 2016). Per quanto riguarda le dinamiche degli incidenti tutte le tipologie hanno segno negativo, tranne lo scontro laterale: in questo caso si è passati dai 63 casi del 2016 ai 106 del 2017.

Per quanto concerne le vie con maggiore incidentalità, l’arteria più problematica è quella del Viale della Gloria sulla quale sono stati registrati 52 incidenti complessivi: 22 nel tratto del viale Duca d’Aosta, 15 sul viale Diaz e 15 su viale Cadorna. 22 sono invece gli incidenti registrati sul Sempione, 21 quelli in via Magenta e 20 in via per Cassano. A chiudere questa classifica il viale Boccaccio, dove i sinistri sono stati 14. Nel report annuale la Polizia Locale scrive:

L’analisi dell’incidentalità nelle sette vie sopra indicate non permette di indicare punti maggiormente critici in quanto non si rileva una particolare concentrazione di eventi essendo i sinistri avvenuti in vari punti delle suddette strade. Tenuto conto, inoltre, del flusso di veicoli che ogni giorno transitano in queste vie, si rileva una sinistrosità nella norma […] Uniche due eccezioni a quanto sopra detto, che andranno analizzate dagli uffici competenti per valutare delle eventuali modifiche viabilistiche, sono l’intersezione tra viale Duca d’Aosta e c.so XX Settembre, ove hanno avuto luogo 7 sinistri e l’intersezione tra la Superstrada Malpensa e la via Cassano ove hanno avuto luogo 6 sinistri.

Per quanto riguarda le cause, il principale ha a che fare con la velocità irregolare. Ecco l’elenco completo: