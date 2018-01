Plastiche Cassano, con ProGrip è la regina del motocross mondiale

Il marchio ProGrip è ancora oggi sinonimo di motociclismo e, in particolare, di motocross. La sua storia si inserisce perfettamente nell’ambito della serie di interviste “Varese terra di motori”.

Da 40 anni, infatti, l’azienda di Cassano Magnago, nota a livello locale col nome di Plastiche Cassano, è al vertice nella produzione di manopole con il marchio ProGrip. L’azienda non produce solo manopole ma anche di maschere da motocross ed enduro e accessori vari.

Nel 1961 è nata la Plastiche Cassano nel primo stabilimento di Via Roma 13 ad opera di Ferruccio Franchi, coadiuvato dalla moglie Amelia Assaghi. Nello stesso anno e precisamente il 1° Agosto 1961 la Plastiche Cassano è diventata membro della Camera Commercio di Varese con il numero 84585.

I proprietari delle Plastiche Cassano venivano dalla ditta del loro padre Francesco Assaghi, con sede sempre a Cassano Magnago via Mazzel 42, fondata nel 1925 e produttrice di manopole in corno di bufalo. Subito dopo la seconda guerra mondiale la svolta con l’avvento della plastica e di altri materiali che hanno permesso all’azienda di fare il salto di qualità.

In quegli anni la capacità produttiva era di circa 1000 paia di manopole al giorno e l’attrezzatura era composta da 2/3 presse semi automatiche. Nel 1968 la Plastiche Cassano si è trasferita in Via Turati 9, dove è sorto il primo pezzo di laboratorio di circa 500 mq.

Dal 1968 ad oggi la ditta ha avuto continue evoluzioni, sia nella struttura del capannone arrivato a circa 2500 mq, e di conseguenza nell’attrezzature, (attualmente 25 presse) che nella struttura societaria, nonché nelle risorse umane. Questa progressiva espansione si è verificata con la collaborazione degli attuali contitolari, i tre figli di Ferruccio Franchi.

L’unione di queste forze ha portato questa azienda ad una capacità produttiva di circa 200.000 paia di manopole al giorno, di cui il 70% esportati in tutto il mondo e all’ampliamento della gamma dei prodotti, con l’aggiunta dell’abbigliamento da cross e di vari accessori per moto commercializzati con il marchio Progrip.

Da dieci anni a questa parte si sono inseriti nell’azienda anche i sei nipoti, figli dei fratelli Franchi apportando una ventata di novità e un’ulteriore sviluppo della gamma di prodotti come per esempio le maschere da sci e snowboard e nuove forme di vendita come l’e-commerce. Durante questi 56 anni la Plastiche Cassano ha visto il passaggio di molti collaboratori nei vari ambiti lavorativi.

Per testare i prodotti, specialmente del settore moto, la Plastiche Cassano ha sempre creduto nella fattiva collaborazione di vari piloti nelle diverse categorie e discipline che durante allenamenti e gare hanno fatto vere prove tecniche e apportato eventuali loro suggerimenti. Tra questi spicca il nome di Tony Cairoli, fresco campione del mondo, ma anche altri grandi nomi come Franco Picco, Fabrizio Pirovano, Michele Fanton, Fabrizio Azzalin, Alex Puzar fino agli attuali campioni, oltre a Cairoli, Tim Gajser e Romain Febvre.