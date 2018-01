Polemica per le parole di Fontana a Radio Padania

Che un leghista sia contrario all’immigrazione è prevedibile ma durante un collegamento con Radio Padania, domenica mattina, nella trasmissione “Sulla strada della libertà”, condotta da Roberto Maggi Attilio Fontana ha usato due parole che hanno suscitato una levata di scudi. Il primo ad accorgersene è stato il blogger dell’Espresso Daniele Sensi.

Parlando degli immigrati, Fontana ha detto che “loro sono molti più di noi, più determinati nell’occupare questo territorio di noi. Noi, di fronte a queste affermazioni, dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle: qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, qui è questione di essere logici, razionali. Noi non possiamo, perché tutti non ci stiamo. Quindi, dobbiamo fare delle scelte: decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società deve continuare a esistere o la nostra società deve essere cancellata: è una scelta”.

Tra le prime reazioni, quella del candidato governatore del centrosinistra Giorgio Gori: “C’è chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa, senza isterismi e demagogia”.

FONTANA PRECISA Dopo che le sue dichiarazioni sono state rilanciate dalla stampa, Fontana si è sentito in dovere di fare marcia indietro e precisare: «È stato un lapsus, un errore espressivo, intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un’accoglienza diversa che rispetti la nostra storia, la nostra società». Il caso è esploso sulla stampa e i media nazionali gli stanno dando grandissima eco: “Al governo normeremo ogni presenza islamica nel Paese – dice Matteo Salvini – esattamente come in tempi non sospetti ha sostenuto Oriana Fallaci, siamo sotto attacco, sono a rischio la nostra cultura, società, tradizioni, modo di vivere. È in corso un’invasione, a gennaio sono ripresi anche gli sbarchi. Il colore della pelle non c’entra e c’è un pericolo molto reale: secoli di storia che rischiano di sparire se prende il sopravvento l’islamizzazione finora sottovalutata”. Il segretario provinciale del Pd Samuele Astuti attacca Fontana: “Inaccettabile dichiarazione. Qui a rischio non è la “razza bianca” ma l’intelligenza, l’umanità e il rispetto per la persona e la sua dignità”.

“Le parole di Fontana sono vergognose. Il fenomeno dell’immigrazione non si risolve con sparate da campagna elettorale, esercizio in cui è già diventato molto bravo. Arresti, corruzione, tangenti nel congelatore, Fontana dovrebbe preoccuparsi del problema della legalità nel suo partito e in tutta la sua coalizione di centro destra. Anche nell’ultima legislatura l’illegalità ha regnato sovrana: pensi prima a fare pulizia nel suo partito”, così Dario Violi, candidato Presidente del M5S per la Lombardia.