Politiche e regionali insieme, si voterà il 4 marzo

Il prefetto di Milano Luciana Lamorgese sta per firmare il decreto che sancirà l’election day in Lombardia, fissato per il prossimo 4 marzo.



Tra due mesi, quindi, gli elettori lombardi si recheranno alle urne e in un solo giorno dovranno decidere chi li rappresenterà in Parlamento (Camera e Senato, organo legislativo di fronte al quale il nuovo Governo dovrà ottenere la fiducia) e in Consiglio Regionale.

La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda.

In entrambe i casi stiamo parlando di elezioni di fine legislatura.

LEGGE 3 novembre 2017, n. 165

La legge elettorale regionale