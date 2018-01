Pochi ponti, il 2018 “si fatica”

Che quest’anno fosse “denso” lo si è capito subito. Di cosa parliamo? Di ponti e festività che quest’anno scarseggiano. Il 2018 è partito malino e più avanti non andrà meglio. Il 6 gennaio è un sabato, quindi già la Befana s’è “portata via” una festività.

Per sperare in un ponticello dovremo attendere il 25 aprile che cade di mercoledì e il 1° maggio che arriva di martedì.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è di sabato.

Ferragosto è di mercoledì, quindi, se non siete in ferie, almeno in teoria un paio di giorni di vacanza in più ci possono anche scappare.

E arriviamo a novembre. Ognissanti cade di giovedì, l’Immacolata, 8 dicembre, di sabato, Natale invece è di martedì.

Come dicono quelli della millennial generation: volevate qualche giorno in più per fuggire dalla routine? #ciaone

