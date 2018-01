Portare acqua in Karamoja: nuovo obiettivo di Africa Mission

Al via la nuova campagna pozzi dell’associazione Africa Mission, cooperazione e sviluppo. La sfida è quella di portare acqua in Karamoja.

“Dalla parte di chi ha sete. L’acqua è il nostro futuro, tu da che parte stai?” è questo il titolo della nuova campagna pozzi 2018-2022.

«Una campagna che ancora una volta ci mette in discussione e ci fa scegliere da che parte stare – commenta il direttore del Movimento piacentino, Carlo Ruspantini – per non essere indifferenti, ma farci carico di un problema che così lontano non è. Una scelta cristiana e di responsabilità nei confronti di una terra e di un popolo che è nostro fratello».

In Karamoja c’è ancora bisogno di acqua, ogni giorno. Obiettivo della nuova campagna è infatti di perforare 50 nuovi pozzi entro il 2022 (10 pozzi l’anno), anno in cui l’associazione celebrerà il 50° di fondazione. Un pozzo per ogni compleanno, un pozzo per ricordare ogni anno di presenza in Africa dalla parte di chi è più svantaggiato.

Non solo acqua, ma anche formazione e sensibilizzazione. La perforazione prevedere la formazione di nuovi meccanici di pompa e la creazione di comitati di villaggio per la gestione dei pozzi. Accanto proseguiranno le attività di sensibilizzazione nelle scuole e nel Centro Giovani di Moroto intitolato a don Vittorione.

Intanto questa nuova campagna parte già in salita per il Movimento piacentino, a fine 2017, a complicare la sfida c’è stata l’imprevista rottura del compressore necessario alla perforazione.

Per garantire la continuazione del progetto pozzi è stato necessario acquistare con urgenza un compressore “Atlas Copco tipo XRHS 385 MD” usato, con una capacità di 22.000 m2 d’aria: uno strumento indispensabile alla perforazione.

L’acquisto ha comportato una spesa straordinaria non prevista di 42.000 euro, comprendenti sia il costo del compressore che gli oneri di spedizione dall’Italia all’Uganda.