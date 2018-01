Potere al Popolo si ritrova a Belforte

Giovedì 11 gennaio alle ore 20:30 alla Cooperativa Belforte di Varese prosegue il percorso di Potere al Popolo in provincia di Varese.

Potere al Popolo è una lista di sinistra anticapitalista, nata nell’ambiente dei centri sociali, aggregando anche comitati e gruppi in lotta. Ostile all’operazione di Liberi e Uniti (la lista unitaria che ha federato Sinistra Italiana, Possibile e i fuoriusciti del Pd di Articolo 1), punta a seguire l’esempio “dal basso” di Syryza e Podemos.

Ora sono pronti a buttarsi nella lotta politica. «Si decideranno i candidati della lista e si organizzerà la raccolta firme che nelle prossime settimane ci renderà partecipi. Abbiamo deciso di aderire a questo progetto per far fronte contro le barbarie, che oggi hanno mille volti: la disoccupazione, il lavoro che sfrutta e umilia, le guerre, i migranti lasciati annegare in mare, femminicidio, un modello di sviluppo che distrugge l’ambiente, i nuovi fascismi e razzismi, la retorica della sicurezza che diventa oppressione».

«Il progetto è chiaramente antiliberista e anticapitalista e ci batteremo contro i licenziamenti e la precarizzazione del lavoro attraverso il jobs act, contro la riforma Fornero, la buona scuola di Renzi, contro la privatizzazione, i tagli alla sanità e dei servizi pubblici, alla distruzione dell’ambiente, contro le mafie e la corruzione, contro le politiche economiche e sociali antipopolari dell’Unione Europea».

«Crediamo nella giustizia sociale e nell’autodeterminazione delle donne, degli uomini, dei popoli. Pratichiamo ogni giorno la solidarietà e pratica della solidarietà. Crediamo nel lavoro stabile e senza sfruttamento , per un salario dignitoso, nella sanità pubblica, per i diritti civili e sociali, per un imposta patrimoniale che ridistribuisca le ricchezze dalle rendite e dai capitali al lavoro e ai salari, per una vera lotta all’evasione fiscale,per il ripristino dell’articolo 18, per la nostra costituzione Antifascista e per la sua attuazione. Per un mondo di Pace e la riconversione bellica».

Tra i punti programmatici ci sono un’imposta patrimoniale, un sistema di tassazione semplice e fortemente progressivo,una lotta seria alla grande evasione fiscale, il recupero dei capitali e delle rendite nascoste, la fine delle privatizzazioni e delle esternalizzazioni (“in particolare degli appalti per servizi permanenti”), la lotta contro gli accordi commerciali internazionali di libero scambio (come l’ormai defunto Ttip o il Ceta con il Canada). la nazionalizzazione della Banca d’Italia, delle banche e delle industrie strategiche, il ripristino della separazione tra banche di risparmio e di affari,un piano per il lavoro con forti investimenti pubblici nel risanamento del territorio, nei beni culturali, nella formazione, nella ricerca e nella innovazione, nello sviluppo dei servizi e dello stato sociale.

«Abbiamo deciso di partire al contrario, dal basso, senza leader ma mettendo al centro le donne e uomini dei territori con l’obbiettivo di un programma condiviso

Non stiamo semplicemente costruendo una lista, ma un movimento popolare che lavori per un’alternativa di società ben oltre le elezioni».