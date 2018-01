Pregava Allah in autostrada: è italiano

Inginocchiato sull’asfalto, nei pressi dello svincolo di Gazzada Schianno della Autolaghi, si è messo pregare alle 15 di venerdì 19 gennaio, destando sgomento negli automobilisti e venendo anche ripreso da foto e video di persone stupite ed allarmate.

L’episodio, che è circolato con insistenza sui social network, ha oggi una spiegazione grazie alle indagini del commissariato di Busto Arsizio. La polizia, utilizzando dei fotogrammi dei video diffusi in rete, ha rintracciato l’uomo, che però non è un arabo, bensì un italiano convertito all’Islam.

Interrogato in commissariato, ha raccontato una storia diversa da quella che ci si poteva immaginare. Quel giorno era rimasto in panne sull’autostrada, era in attesa dei soccorsi ma essendo venerdì era scoccata l’ora della preghiera. Dunque si è rivolto verso La Mecca e si è inginocchiato sull’asfalto, creando però pericoli alla circolazione. E’ per questo che la polizia ha trasmesso gli atti alla sezione di Polizia stradale che sta valutando se siano state commesse violazioni del codice della strada.