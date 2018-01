Premiati in Regione gli agenti della polizia locale varesini

Ci sono anche degli agenti varesini della provincia di Varese premiati dalla Regione per essersi distinti per meriti sociali. Sabato mattina, 20 gennaio, a Monza l’assessore regionale alla Sicurezza,protezione civile e Immigrazione, ha premiato in villa Reale a Monza, in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, gli agenti di polizia locale che si sono particolarmente distinti nel 2016. Di seguito l’elenco dei premiati in provincia di Varese con la motivazione.

Agente Francesco Milana. Nel corso del servizio di staffetta apripista, in qualità di motociclista, in occasione della competizione ciclistica internazionale ‘Tre valli varesine’, veniva coinvolto in un gravissimo incidente causato da un veicolo immessosi abusivamente nel percorso di gara, in senso di marcia opposto a quello della corsa in pieno svolgimento, procurandogli fratture e lesioni gravissime che lo ponevano in pericolo di vita. Il sacrificio dell’operatore di Polizia Locale ha permesso di impedire un grave disastro pubblico, salvaguardando il buon nome della città e del Paese nel contesto sportivo internazionale.

Menzione per l’agente Giuseppe Orlando, deceduto all’eta’ di 59 anni, ha operato fino all’ultimo nei servizi di pronto intervento su strada, con elevata specializzazione in materia di infortunistica stradale. La sua professionalità ha consentito di risolvere incidenti stradali di

particolare complessità e gravità.

Agente scelto Patrizio Pastore e agente scelto Gabriele Montecalvo. Nel corso dell’anno

2016 si sono distinti in numerose operazioni, intervenendo con professionalità, tempismo e spirito di iniziativa, anche fuori dal servizio.