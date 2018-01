Preparate le calze, arriva la Befana

Arriva l’epifania che tutte le feste si porta via. Preparate la calza, riempitela di dolcetti e godetevi questo fine settimana. Ah, e non dimenticate il cammello di pasta sfoglia in tavola, un dolce tutto Varesotto. Il tempo non sarà bello ma le iniziative sono tante, eccolo:

METEO – Un fine settimana sotto la pioggia. Sabato 6 gennaio, Cielo coperto e deboli piogge sparse, in serata localmente moderate su Ossola, Verbano e Lario. Limite neve in montagna oltre 1000-1200m. Non freddo. Poca escursione termica tra massime e minime. Domenica 7 gennaio, Cielo coperto con piogge più intense e frequenti su Piemonte e Lombardia occidentale e più rare all’Est. Limite neve oltre 1200-1500m. Nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali ma solo nevischio su Orobie e Valtellina. – Tutto il programma

Ricordate, è il fine settimana che dà inizio ai saldi. Andranno avanti fino al 5 marzo – Tutte le informazioni

EPIFANIA

Varese – I Re Magi sfilano per le vie di Biumo. Ultimo appuntamento con “Il dono – In Viaggio coi Re Magi” per sabato 6 gennaio, dalle 18. A conclusione del percorso, rappresentazione teatrale – Tutto il programma

Brinzio – La befana arriva sulla slitta. Appuntamento venerdì sera, 5 gennaio, alle 20.30: calze e dolci per tutti i bimbi – Tutto il programma

Sacro Monte – Venerdì 5 e sabato 6, storie natalizie “lampo” raccontate da betty e chicco colombo, col coinvolgimento dei viaggiatori, durante il tragitto in funicolare. A cura di associazione culturale no profit Arteatro. Info e prenotazioni +39 3933315016 – arteatrovarese@gmail.com. In salita – dalle 14.00 alle 15.00. In discesa – dalle 16.00 alle 17.00.

Sacro Monte – Venerdì 5, “Le strane case di Alice”, Spettacolazione/laboratorio per bambini e famiglie. A cura di associazione culturale no profit Arteatro. Info e prenotazioni +39 3933315016 – arteatrovarese@gmail.com. Location Camponovo via dell’Assunzione, 17 ore 15.00.

Sabato 6, “Spettacolo della Befana”, spettacolazione/laboratorio per bambini e famiglie. A cura di associazione culturale no profit Arteatro. Info e prenotazioni +39 3933315016 – arteatrovarese@gmail.com. Location Camponovo via dell’Assunzione, 17 ore 15.00.

Sacro Monte – Scarabocchi, disegni, collage, dipinti, acquarelli, acrilici, teatrini per giocare con i bambini del natale. Esposizione e animazione, letture e altro per adulti e bambini. Da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018, dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso gratuito. A cura di Chicco Colombo, Location Camponovo via dell’assunzione, 17.

Sacro Monte – Mostra dei Presepi, da lunedì 1 a domenica 7 gennaio 2018, dalle 10.00 alle 16.00. A cura di Parrocchia Santa Maria del Monte in Sacro Monte di Varese e fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese, Chiesa dell’Annunciata Piazzetta Paolo VI.

Sacro Monte – Sabato 6 e domenica 7, Workshop di legatoria: un’esperienza di manualità e creatività che si arricchisce anche di valore sociale e di opportunità di incontro culturale e integrazione. Gli artigiani che guidano e/o assistono il laboratorio sono infatti giovani richiedenti asilo/rifugiati che hanno preso parte ai corsi di formazione al lavoro, alla lingua ed alla socialità proposti ordinariamente da Officina Casona a Castellanza (Va) e sono stati formati all’insegnamento della tecnica acquisita. Costo € 30,00 a persona; info@sacromontedivarese.it; www.sacromontedivarese.it. Museo Baroffio e del Santuario piazzetta Monastero ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00. – Tutto il programma

Sacro Monte – Domenica 7, percorso teatrale nel borgo alla scoperta di un presepe d’arte con attori e musica. A cura di associazione culturale no profit Arteatro ed associazione culturale Karakorum. Info e prenotazioni +39 3933315016 – arteatrovarese@gmail.com. Dalla terrazza del Mosè ore 14.30.

Casciago – Befana affumicata a Casciago dove, nella giornata di sabato 6 gennaio, va in scena la seconda edizione di “Low and Snow“, una gara a squadre per i maghi del barbecue che potranno essere osservati da vicino da appassionati e curiosi. – Tutto il programma

Varese – Sabato 6 Concerto dell’Epifania, Musiche di Haendel; soprano Francesca Lombardi, coro da camera di Varese, Orchestra Sacro Monte, direttore Riccardo Bianchi. A cura del Comune di Varese, in collaborazione con Coro da Camera Città di Varese, Santuario di Santa Maria del Monte ore 18.30.

Malnate – Il 6 gennaio il corpo filarmonico cittadino di Malnate si esibirà alla Fondazione Don Gnocchi. Il Concerto dell’Epifania inizierà alle ore 15 sotto la direzione del maestro Giuseppe Pugliese. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Appuntamento con la Befana sabato 6 gennaio a Porto Ceresio, grazie all’iniziativa della Famiglia Ceresina. Ci si trova con la simpatica vecchina alle 14.15, in piazza Bossi, per poi andare in corteo fino alla chiesa parrocchiale per il tradizionale omaggio alla statua di Gesù Bambino. Si ritorna in riva al lago con la slitta della Befana, per la distribuzione delle calze con i doni per i bambini, e la merenda con cioccolata calda e pan tranvai, accompagnati dalla musica della banda “I lingera” di Cavagnano. – Tutto il programma

Bisuschio – La Befana arriva in Valceresio con un’anteprima venerdì 5 gennaio. L’appuntamento è al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio, dove alle 21 la compagnia Intrecci teatrali presenta lo spettacolo “Il lupo e la bambina -Un’amicizia nata sotto l’albero”- Tutto il programma

Cadegliano Viconago – Il Coro gospel “La compagnia della Gru” di Varese si esibisce il giorno 6 gennaio 2018 nel Teatro dell’Oratorio di Viconago in un programma divertente e spumeggiante che saltella tra il gospel, il pop e le canzoni di Natale – Tutto il programma

Cuveglio – Sabato 6 gennaio, alle 18 e 30 si terrà la rappresentazione della Natività, possibile grazie all’impegno di ben 80 figuranti. – Tutto il programma

Laveno Mombello – 6 gennaio dalle ore 14, festa della Befana con vin bruleè e gran falò in piazza Caduti del Lavoro.

Leggiuno – Ultimo fine settimana per visitare l’allestimento delle lucine nel piccolo paese – Tutte le informazioni

Luino – Sabato 6 gennaio alle ore 15.00 nella stupenda sede della Villa Hussy di Luino sita in via Creva 4, Adele Cossi ed Antonio Davi’ terranno un bellissimo concerto. I due artisti proporranno brani della tradizione classica e natalizia con l’intenzione di augurare un buon 2018 a tutti i presenti. – Tutto il programma

Luino – Sabato 6 gennaio, giorno della Epifania, il CAI Luino propone una bella escursione con le ciaspole in Ticino con meta la Cima Medeglia. Una escursione tranquilla ad anello su tratti di strada forestale e ampi prati. – Tutto il programma

Cugliate Fabiasco – Un grande presepe in mostra, realizzato dal signor Parolini. Un’opera animata realizzata con materiale di riciclo. – Tutto il programma

Sesto Calende – Il Ritorno della Befana a Sesto Calende è per il 6 gennaio, alle 15 e 30 in Piazza Garibaldi. In caso di maltempo alla Marina. Merenda per tutti.

Venegono Superiore – L’Associazione “Sui sentieri della musica” di Venegono Superiore invita tutti al concerto di Capodanno 2018, in programma sabato 6 gennaio. L’appuntamento con il concerto “Sogno di un valzer, una società in ballo” è per le ore 21 nella Sala consiliare del Comune di Venegono Superiore, con Luigi Palombi al pianoforte, per ripercorrere la storia di uno dei ritmi più amati di sempre. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 6 gennaio alle ore 17.00, le Befane scenderanno dal campanile di San Giovanni e distribuiranno a tutti i bambini presenti dolci e caramelle, anche sul percorso fino in prossimità della pista di pattinaggio, dove tutto si concluderà con tanto divertimento. – Tutto il programma

Legnano – Sabato 6 gennaio alle 16.00 torna un appuntamento ormai tradizionale per la città , l’ultimo della rassegna “Un Natale di luci”: al Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi andrà in scena il concerto dell’Epifania, animato dai musicisti dell’orchestra InCanto in Musica.

Somma Lombardo – A Volandia festa fino al 7 gennaio. Fino all’Epifania si potrà rivivere l’emozione delle tradizionali ed epiche sfide con la classica pista elettrica delle macchinine – Tutto il programma

Saronno – Sabato 6 gennaio, immancabile e sempre ricchissima tombolata dell’oratorio parrocchiale di via Legnani. L’appuntamento alle 14.30 alla consueta location parrocchiale, con ingresso da via Legnani 1. – Tutto il programma

Cannobbio – Domenica 7 torna la “Festa dei Lumineri” 2018 a Cannobio. Partenza da Luino per chi vuole partecipare – Tutte le informazioni

TEATRO

Varese – La stagione teatrale apre l’anno nuovo con un appuntamento speciale: sabato 6 gennaio, alle 17, nel giorno dell’Epifania torna a teatro uno dei musical più amati: il bravo Manuel Frattini sarà di nuovo Robin Hood – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Epifania a teatro a Cuasso al Monte, dove la stagione del Nuovo Teatro riparte sabato 6 gennaio con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Alle 15, la Compagnia Roggero presenta “Il Principe Ranocchio”, uno spettacolo teatrale con burattini, pupazzi e attori. – Tutto il programma

CINEMA

Ecco le nuove uscite al cinema: Gabriele Salvatores torna la cinema con “Il ragazzo invisibile”. Sul grande schermo anche “Jumanji 2 – benvenuti nella giungla” e “Tutti i soldi del mondo” – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Venerdì sera alle Cantine Coopuf appuntamento con i Bastard Sons Of Dionisio. Sabato serata Covo con tre Dj varesini – Tutto il programma

Albizzate – Al Circolo The Family appuntamento con i Pixel nella serata di sabato sera. Ingresso libero – Tutto il programma

Busto Arsizio – Al Circolo Gagarin invece, venerdì serata con i Suspended Land Art Project, un progetto di musica sperimentale nato a Gallarate. Sabato sera invece, After The Parade e Fantasma. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Comunità Giovanile riparte con la musica nel 2018 e annuncia l’arrivo dei Mortuary Drape sul palco di vicolo Carpi il 6 gennaio. – Tutto il programma