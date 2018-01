Presentati i loghi per le elezioni, c’è anche W la fisica

Il primato per la presentazione dei loghi per le elezioni politiche spetta al Movimento Associativo per gli Italiano all’Estero (MAIE). Dietro di loro l’Unione Tricolore America Latina (UNITAL).

Segue poi un trittico composto dal Movimento 5 stelle, Lega e Casa Pound Italia. Due grandi ritorni di partiti storici con la Democrazia Cristiana e i liberali del PLI.

Tra i primi anche W la Fisica di Mattia Butta, un professore associato alla Facoltà di Ingegneria elettrica dell’Università Tecnica Ceca di Praga. “Ho fondato “W la Fisica” perché ne ho le scatole piene di politici che dicono stupidaggini anti-scientifiche”.

È uno scherzo? Si chiede lo stesso Butta sul suo sito.

“Tutt’altro. W la Fisica è una cosa seria. W la Fisica è un movimento che ha come scopo portare nelle istituzioni la scienza e il metodo scientifico in generale. Siamo stanchi di vedere la scienza – ma anche la logica, il buon senso e la razionalità – stuprati ogni giorno in Parlamento da politici ignoranti che fanno interrogazioni parlamentari sulle scie chimiche”.

Chiude la lista, solo per ora, Free Flights to Italy. 2L’unica organizzazione al mondo – come scrivono sul loro sito – che ha un obiettivo specifico a beneficio dei cittadini italiani residenti all’estero: costruire ponti tra comunità attraverso voli gratuiti da e per l’Italia”.

Grazie a Claudia Fusi per la foto pubblicata in un tweet