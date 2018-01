Presi e non sorpresi, un workshop sul fine vita

Un workshop a numero chiuso (massimo 50 persone) sulla formazione, riflessione e confronti su “la soglia del fine vita”. “Presi e non sorpresi” è la proposta delle Acli provinciali di Varese, Aggiornamenti sociali, Missionari Comboniani di Venegono Superiore, Pastorale universitaria zona di Varese, Decanato di Varese. Il workshop, che si terrà presso la comunità Missionari Comboniani in via della Missione 12 a Venegono Superiore, si propone di fare maggiore chiarezza sui termini più conosciuti che riguardano il fine vita: accanimento terapeutico, eutanasia, sospensione di cure forti, testamento biologico. E ancora. l’ introduzione alle problematiche etiche, giuridiche, medico-sanitarie, relazionali che devono affrontare le persone coinvolte, a vario titolo, in situazioni di “fine vita”.

UN PROGRAMMA A PIÙ TAPPE

Si comincia venerdì 2 febbraio alle 19.30 con ritrovo presso la Comunità dei Missionari Comboniani con “Apericena”, alle ore 20 – 23 sulla soglia del fine vita. Introduzione al workshop con la proiezione del film “Io prima di te” di Thea Sharrock con Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance. Presenta Eliana Prevedello, giovane del gruppo GIM, esperta di cinematografia.

Sabato 3 marzo ore 9.15 ritrovo e avvio lavori , ore 9.30 definizione dei principali termini che riguardano il “fine vita” e presentazione degli aspetti etico/giuridici e medici che vengono sollevati quando si trattano questi temi. Relatori: don Stefano Cucchetti, docente di bioetica presso la facoltà Teologia dell’Italia Settentrionale, dottor Giulio Minoja, direttore dipartimento di anestesia e rianimazione, ASST Sette Laghi-Varese, ore 11 coffee break ore 11.20 confronto e approfondimento con i relatori. Ore 13 pranzo, ore 14.30 le problematiche relazionali, i principali risvolti affettivi e psicologici, le modificazioni di vita, generate dalla convivenza e dall’assistenza di persone in fase terminale. Relatori: Sonia Mastroeni, laureata in scienze pedagogiche, direttrice centro polivalente anziani, socia cooperativa sociale Il Torpedone, Mauro Marinari, esperto di cure palliative, direttore sanitario hospice Il Nespolo di Airuno (LC). Ore 16 coffee break, ore 16.20 confronto e approfondimento con i relatori, ore 18 conclusione.

Sabato 7 aprile ore 9.15 ritrovo e avvio lavori, ore 9.30 Dovere di informazione e diritto di sapere: come avviene la comunicazione tra medici e famigliari del paziente? Relatori: Massimo Reichlin, professore ordinario presso Università Vita-Salute San Raffaele, Mario Picozzi, professore al dipartimento di biotecnologie e scienze della vita, Università dell’Insubria. Ore 11 coffee break, ore 11.20 confronto e approfondimento con i relatori. Ore 13 pranzo, ore 14.30 politiche pubbliche: i punti essenziali dell’attuale legislazione, sguardo alle scelte e alle soluzioni adottate in altri paesi. Relatori Nicola Cosentino, giudice presso il Tribunale di Busto Arsizio, Graziano Meli, responsabile formazione base della Scuola universitaria, professionale della Svizzera italiana, dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, ore 16 coffee break, ore 16.20 confronto e approfondimento con i relatori, ore 18 conclusione.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI

Entro martedì 30 gennaio 2018, inviando i nomi dei partecipanti e il gruppi di appartenenza all’indirizzo mail: antoniopiquicombo@gmail.com. Quota iscrizione: adulti 30 euro, studenti 20 euro da pagare all’inizio del workshop. È possibile pernottare presso la comunità dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore, lasciando una offerta libera per il pernottamento e la prima colazione.