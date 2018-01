Primo weekend di sci in Forcora

C’erano anche i carabinieri di Luino in Forcora oggi, domenica 28 gennaio 2018: nella bella giornata di sole, con la neve fresca, i militari hanno “fatto tappa” nei loro controlli anche li. Il luogo, con il ritorante sciovia aperto e gli impianti in funzione, è infatti ormai a tutti gli effetti un punto di ritrovo, dove si sono concentrati i primi “turisti” con slitte e sci, e perciò da presidiare.

La neve fresca ha consentito un corretto utilizzo degli impianti, aperti da sabato 27 con la possibilità di noleggiare sci e snowboard.

Anche il Ristorante Sciovia è in dirittura d’arrivo: già aperto come bar e piatti freddi, mercoledì 24 ha visto l’arrivo della nuova cucina, arrivata col gatto delle nevi: quest’ultima novità consentirà l’apertura per il prossimo 2 febbraio quando un’uscita del Cai per una ciaspolata notturna – si vedrà la “superluna” – permetterà di completare la serata con la prima mangiata alla Forcora.