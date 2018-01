Pro Patria, amichevole con il Renate nella settimana di riposo

La Pro Patria si godrà il turno obbligato di riposo del campionato giocando. La sosta imposta dal calendario lascerà fermi i tigrotti domenica 28 gennaio. Per non perdere il ritmo partita è stata organizzata un’amichevole dal sapore di Serie C: allo “Speroni”, sabato 27 gennaio (ore 14.30) scenderà in campo il Renate – secondo nel girone B – per un test amichevole.

Un’amichevole quindi impegnativa ma stimolante per la squadra di mister Ivan Javorcic.

Per l’occasione allo “Speroni” verrà aperta la sola tribuna centrale e il costo del biglietto sarà di 5 Euro.