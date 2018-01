Pro Patria a Lecco per la grande sfida

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Non poteva iniziare con una gara più sentita il 2018 della Pro Patria, che domenica 7 gennaio (ore 14.30) scenderà in campo al “Rigamonti-Ceppi” per affrontare il Lecco.

Gara sentita fuori dal campo, ma che quest’anno ha un grande valore anche per la classifica. La Pro Patria è la capolista solitaria e campione d’inverno del Girone B di Serie D, mentre il Lecco è la squadra del raggruppamento che ha chiuso il 2017 nella maniera migliore.

Mister Ivan Javorcic non potrà contare sul difensore Alessio Marcone (ex della sfida avendo giocato lo scorso anno a Lecco in prestito da Busto Arsizio), ma che dovrebbe schierare la miglior formazione possibile a disposizione. Il modulo sarà il solito: 3-4-1-2 con il trequartista “tattico” pronto a dare una mano al centrocampo e in fase difensiva.

Con la rosa praticamente al completo, il tecnico croato dovrà giocoforza fare delle scelte per scegliere l’undici titolare. Non in difesa, dove i tre saranno quasi sicuramente Molnar, Zaro e Scuderi, a centrocampo spazio a uno tra Pedone e Colombo, con Disabato incognita. In attacco Santana e Le Noci hanno le percentuali più alte per vestire la maglia da titolare, con Gucci e Bortoluz pronti a subentrare dalla panchina.

Il Lecco, che come accennato ha chiuso nel migliore dei modi il 2017, con tre vittorie in fila, punta deciso a colmare il gap con la vetta del girone. Il mercato di dicembre ha portato rinforzi utili per mister Alessio Del Piano, che può contare sull’esperienza dell’ex Varese Angelo Rea e sull’attaccante Luciano Rabbeni. Il cambio di passo della formazione bluceleste è avvenuta con il cambio di modulo: passando dal 3-5-2 al 4-3-3 i lariani hanno trovato l’assetto ideale, che ha permesso loro di risalire la classifica fino ad arrivare al quinto posto attuale, a sei punti dalla Pro Patria.

