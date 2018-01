Pro Patria, l’occasione per ripartire subito

Tecnicamente non è un classico “testacoda”, perché la sconfitta immeritata patita dalla Pro Patria domenica scorsa (in casa, con il Rezzato) ha tolto ai tigrotti i gradi della capolista.

Ma il match infrasettimanale di mercoledì 17 (ore 14,30) che vede i biancoblu opposti in trasferta alla Romanese è comunque un’occasione buona per la squadra di Javorcic la quale, opposta al fanalino di coda del Girone B, può dimenticare la frenata del turno precedente e rimettere carburante – leggasi punti – nel proprio motore. (foto: Niccolò Gucci – da BustoSport)

L’esame di Romano di Lombardia, centro della Bassa Bergamasca, andrà però affrontato con cautela anche perché la Pro sarà ancora priva di Mario Santana. Il funambolico brasiliano, out dopo il riscaldamento prima della gara con il Rezzato, ne avrà per qualche tempo e così Javorcic tornerà ad affidarsi al trio Gucci-Le Noci-Bortoluz (vedremo chi partirà dalla panchina) con eventualmente Disabato a supporto.

La Romanese di Aldo Nicolini arriva al match con la Pro dopo una sconfitta pesante, nel significato prima che nel punteggio (2-0) contro la Grumellese, sorta di spareggio per provare a lasciare la zona più calda della classifica. I bergamaschi hanno nell’esperto Saverio Guariniello il giocatore più pericoloso (5 gol), ma non devono rappresentare una minaccia per Colombo e compagni.

A patto che, soprattutto sotto porta, i bustocchi diventino più cinici: con maggiore concretezza in zona gol non avremmo parlato di una vittoria del Rezzato, domenica. Intanto la capolista Darfo è atteso dal match casalingo contro il Pontisola: roba di alta classifica, che potrebbe avere riflessi positivi anche per la Pro.

Aggiornamenti in diretta sulla partita di Romano saranno disponibili nel liveblog sulle partite di Serie D aperto dal martedì su VareseNews. Per intervenire sulla gara si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #romanesepropatria su Twitter e Instagram. Per connettersi direttamente al live CLICCATE QUI.