Pro Patria – Rezzato, allo “Speroni” tutto pronto per lo spettacolo

Ci siamo. Domenica 14 gennaio (ore 14.30) allo “Speroni” la capolista Pro Patria ospiterà il Rezzato, squadra dalle grandi firme, ma attualmente quarta in classifica a cinque punti dalla vetta.

Lo “Speroni”, che si appresta a vivere la prima “Giornata Biancoblu” dell’anno, dovrebbe presentare una cornice di pubblico degna di questa sfida tra due formazioni forti e ambiziose. Ci si aspetta un grande spettacolo.

Lasciata alle spalle la vittoria di Lecco con tutto lo strascico di polemiche e querele, la Pro Patria ha ben in mente che vincere questa partita significherebbe dare una chiara impronta biancoblu al campionato. Il Rezzato è ancora una delle concorrenti più agguerrite e lasciarlo a -8 in graduatoria potrebbe tagliarlo fuori dalla lotta al primo posto.

Rientrato in gruppo anche Alessio Marcone, mister Ivan Javorcic avrà a disposizione tutta la rosa, nessuno escluso. La formazione non dovrebbe essere molto differente da quella scesa in campo al “Rigamonti-Ceppi”, ma Donato Disabato e Nicolò Gucci, entrambi in rete sotto il Resegone, sono pronti in rampa di lancio.

Sulla panchina del Rezzato non c’è più Andrea Quaresmini, ma Emanuele Filippini. Il saldo dell’allenatore bresciano, ex del Ciliverghe, contro la Pro Patria lo vede sempre vincitore: lo scorso anno con la squadra di Mazzano tre vittorie in altrettante sfide. Il tecnico ha da poco cambiato il modulo alla sua squadra, schierando una difesa a tre per dare maggior compattezza. Inutile soffermarsi sui nomi: il Rezzato ha una rosa di altissimo valore e nel mercato di dicembre si è ulteriormente rafforzata.

I bresciani, dopo un dicembre sofferto con le sconfitte negli scontri diretti contro Darfo Boario e Lecco, hanno iniziato il 2018 con un successo 3-0 sulla Grumellese, con tanto di rigore sbagliato dai bergamaschi.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #proprtriarezzato via Instagram e Twitter.