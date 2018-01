Pro Patria, con il Rezzato sarà la “Giornata Biancoblu”

La gara di Lecco ha lasciato qualche strascico polemico, ma la Pro Patria dovrà lasciarsela alle spalle. Dopo la vittoria del “Rigamonti-Ceppi”, i tigrotti avranno un’altra sfida di alta classifica domenica 14 gennaio (ore 14.30) contro il Rezzato.

Per l’occasione la società di via Cà Bianca ha deciso di mettere in atto la prima “Giornata Biancoblu” della stagione. Tutti gli ingressi, compreso quello degli abbonati, saranno a pagamento.

Previste per l’occasione aperture straordinarie per la biglietteria.

Questo il comunicato della società: