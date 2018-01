Pro Patria, turno di riposo. Il Rezzato potrebbe sorpassare

Sarà una domenica da spettatori per i giocatori della Pro Patria, che assisteranno alle partite del Girone B di Serie D senza scendere in campo. I tigrotti affronteranno il turno di riposo imposto dal calendario guardando bene i risultati delle concorrenti per il primo posto, Rezzato in primis, affrontando sabato in amichevole il Renate.

I bresciani di mister Emanuele Filippini non avranno però un impegno semplice, dovendo ospitare il Pontisola terzo in classifica e desideroso di fare lo sgambetto al quotato avversario. A Rezzato, tra l’altro, in settimana si è registrato un nuovo movimento di mercato: ha salutato la squadra Tommaso Bellazzini, che ha trovato l’accordo con l’Alessandria, mentre dal Mestre è arrivato il brasiliano dal sinistro fatato Sodinha.

Nel caso il Rezzato dovesse battere il Pontisola supererebbe la Pro Patria, prendendosi la vetta del girone con un punto in più dei tigrotti. La squadra di Javorcic si terrebbe il primo posto in caso di pareggio o di vittoria della squadra ospite; in tal caso il Pontisola si porterebbe a -1 dalla Pro, sorpassando però il Rezzato.

Il Darfo Boario, che arriva da due sconfitte di fila, cercherà di ritrovare la via della vittoria contro l’ostico Caravaggio. Sfida interna anche per la Pergolettese contro la Bustese e per il Lecco contro la Virtus Bergamo.