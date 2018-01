“Ecco i progetti per l’Isola del Castello”

Riceviamo e pubblichiamo la posizione dell’assessore Gianluca Alpoggio sui progetti relativi all’isola del Castello

I progetti che l’Amministrazione comunale intende realizzare all’isola del Castello sono tornati all’attenzione dei mezzi d’informazione, anche per critiche relative all’impatto delle opere sull’area. Critiche a mio avviso infondate. A lavori ultimati, l’isola sarà dotata degli allacciamenti elettrici e fognari, senza che questi ne stravolgano la natura. Come ormai noto, è previsto anche il posizionamento di punti luce sulla pista ciclabile a lato del Castello. Il parco, infine, sarà dotato di una passerella per collegare l’area verde all’isola.

Dovrebbe essere evidente che gli interventi rispondono allo scopo di migliorare fruibilità e sicurezza dell’intera area. L’isola potrà ospitare eventi pubblici assicurando maggiori garanzie, agli organizzatori come ai partecipanti, in particolare per quanto concerne la facilità di accesso e deflusso.

I detrattori si concentrano sui concerti della manifestazione “Rugby sound”, trascurando gli altri eventi che potranno trovare casa in una cornice ampia e suggestiva. Le loro preoccupazioni riguardano soprattutto l’avifauna, che sarebbe disturbata dagli eventi musicali nel periodo di nidificazione. In realtà, l’anno scorso non si sono riscontrati problemi significativi. Ma dal momento che si può sempre migliorare, aggiungo ulteriori rassicurazioni. Intanto si metteranno in atto accorgimenti per mitigare l’impatto dei decibel sugli animali che frequentano il parco. In secondo luogo verranno presi accordi con gli organizzatori per evitare l’unico neo effettivamente riscontrato nel 2017: la lentezza nelle operazioni di raccolta rifiuti, delle quali mi feci comunque carico fino al loro compimento. Seguirò con attenzione quelle della prossima edizione.

Al di là dell’iniziativa specifica, l’auspicio è che alla fine saranno soddisfatti sia quanti intendono utilizzare l’area per divertirsi che gli amanti della natura.

Gianluca Alpoggio – Assessore Gestione Territorio e Ambiente