Pronti per la Gioeubia, appuntamento all’area feste

Gennaio di “fuoco” per la Pro Loco di Solbiate Olona. Mancano pochi giorni, infatti, al tradizionale falò della Gioeubia che si tiene, come ogni anno, nell’area feste di via San Vito. L’appuntamento è per giovedì 25 gennaio a partire dalle 20,30 con chiacchiere, polenta e zola, cioccolata calda, vin brulè e tè caldo.

Il 27 gennaio, inoltre, il centro socio culturale di via dei Patrioti ospiterà lo spettacolo teatrale “Il povero Piero” con il gruppo teatrale “Il Bussero”.

La Pro Loco lancia anche il tesseramento per il 2018. In entrambe le occasioni sarà possibile rinnovare o iscriversi per la prima volta all’associazione al costo di 6 euro.