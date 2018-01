Proseguono le ricerche di Irene, scomparsa da venerdì

Non è ancora stata ritrovata Irene Raquel Caruso, la ragazza di 22 anni scomparsa dall’ospedale Galmarini lo scorso venerdì 12 gennaio. Le ricerche da parte dei carabinieri stanno proseguendo e alcune segnalazioni sono arrivate direttamente ai genitori Giovanni e Carmen che, nei giorni scorsi, hanno chiesto aiuto anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”: «Siamo stati contattato da una persona che ha visto Irene, ieri mattina in piazza Mercato, a Varese. Hanno riconosciuto la sua foto in due e mi hanno confermato che era in stato confusionale». Ricordiamo che tutte le segnalazioni, per ottimizzare le ricerche della ragazza, vanno anche fatte ai carabinieri il prima possibile.

Irene Raquel Caruso ha occhi e capelli castani. Quando è sparita aveva addosso una sciarpa colorata, cappotto spigato bianco e nero, felpa con cappuccio verde, fuseaux neri, calzettoni bianchi, scarpe da tennis. Ha con sé uno zainetto scuro marca “Eastpack”. Ha un tatuaggio con scritto “Mindfulness” sulla base del collo e cicatrici sui polsi. Non ha con sé un cellulare, né documenti, né i farmaci che deve prendere tutti i giorni.

I carabinieri l’hanno fermata in frazione Ceppine poco dopo il suo allontanamento dall’ospedale, ma la ragazza ha detto ai militari che stava tornando a casa.