Puxeddu, opere esposte in città

Inaugurata sabato pomeriggio la mostra personale del Maestro Franco Puxeddu presso Fioridea in via XXV Aprile a Luino (nella foto sotto).

La mostra dura sino al 4 febbraio ed è stata presentata da Simona Fontana alla presenza del Sindaco Andrea Pellicini e di Simona Ronchi, consigliere comunale e assessore alla cultura della Comunità montana Valli del Verbano.

Nelle sue creazioni, la forza della materia grezza si fa espressione plastica come nel Vento, opera intensa e vibrante, oppure diviene misticismo profondo come nella Crocefissione attualmente esposta ai Musei Vaticani, e rappresenta un sentimento eterno come nel Bacio.

“La percezione del mondo, degli eventi da Puxeddu vengono sublimati nell’arte. La sua generosità e la sua umanità, la sua sensibilità creano nella materia oltre il tempo e lo spazio, questa è la netta sensazione che si prova quando lo si vede scolpire”, dicono gli organizzatori dell’evento.