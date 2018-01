Quasi strozzata dalla portiera, la salvano due carabinieri

Sovrapensiero non metti il freno a mano, l’auto si muove con la portiera aperta e ti trovi in un attimo col collo intrappolato fra le due lamiere dell’auto.

È una fine terribile quella che ha rischiato di fare una donna di 55 anni a Lonate Pozzolo, nella sua casa di via XXV Aprile.

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno ricostruito i fatti.

La guidatrice, dopo essere rincasata nella sua abitazione scende dall’auto senza azionare il freno di stazionamento; cerca le chiavi per aprire il cancello ma si accorge che il mezzo si sta muovendo.

A quel punto scatta la molla: si lancia all’interno dell’auto ma la portiera non si chiude e la intrappola una volta toccato il balcone del primo piano, all’altezza di circa un metro e 60: le stringe il collo e le impedisce di respirare.

A quel punto qualcuno assiste alla scena e compone il 112. Arriva una pattuglia sul posto e i due militari intervengono subito: la donna sta per perdere i sensi, fatica a respirare e i due la liberano con quello che trovano nelle vicinanze.

Il carabinieri e il maresciallo piegano la portiera del veicolo, e liberano la cinquantacinquenne intrappolata fra la lamiera e il montante della macchina.

Viene chiamata l’ambulanza e il 118 trasporta la ferita in pronto soccorso dove le viene diagnosticato un politrauma da contusione. All’ospedale di Gallarate viene visitata e tenuta in osservazione per qualche ora: non è il pericolo di vita.