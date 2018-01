Ragazzi in coda dal mattino per incontrare Sfera Ebbasta

Ragazzi in coda dal mattino presto per incontrare il rapper Sfera Ebbasta. L’appuntamento con il cantante è in programma sabato alle 14 al negozio Varese Dischi. Il rapper incontrerà i fan e firmerà le copie del nuovo Cd, uscito nelle ultime ore. In tantissimi si sono messi in coda fin dal mattino per poter incontrare il rapper.