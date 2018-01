Rapina in farmacia per 50 euro, subito arrestato

Questa mattina è avvenuta una rapina in una farmacia di Corso Moro ad opera di un uomo italiano che armato di coltello e a volto scoperto si è fatto consegnare un bottino di 50 Euro. (immagine di repertorio)

La Sala Operativa della Questura di Varese, dopo aver diramato la nota della rapina, appena compiuta, ed averne descritto l’autore, ha inviato tutte le pattuglie adibite al controllo del territorio per rintracciare il rapinatore fuggito a piedi. La pattuglia della Digos che si trovava nella zona ha individuato, in una via del centro, un uomo che rispondeva alla descrizione ricevuta e raggiunta dalle Volanti allertate, lo hanno fermato e identificato.

I dati riferiti circa l’abbigliamento corrispondevano esattamente alla descrizione fatta dai malcapitati e dal controllo effettuato è emerso che S.C. di anni 37, è un cittadino italiano senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio e già destinatario di un Avviso Orale dal Questore di Verbania. Reo confesso, ha consegnato il coltellino occultato nella tasca dei pantaloni ed è stato arrestato e associato presso il Carcere di Varese.