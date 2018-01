I Re Magi sfilano per le vie di Biumo

Ultimo appuntamento con “Il dono – In Viaggio coi Re Magi”, tappa finale di un percorso che ha accompagnato i quartieri di Varese per tutto il periodo natalizio, riscontrando calore e un’accoglienza di successo da parte dei cittadini.

Sabato 6 gennaio i Re Magi, interpretati dagli attori Andrea Minidio, Michele Todisco, Marco Odorico, faranno tappa a Biumo Inferiore. La partenza sarà alle ore 18:00 dalla Chiesa dei s.s Pietro e Paolo, Piazza XXVI Maggio, percorreremo Via Garibaldi, Via Frasconi e Via de Cristoforis, con termine previsto alle ore 19:30 alla Casa di San Giuseppe Lavoratore in via Sonzini 8, dove, in occasione della consegna dei doni, la compagnia “Splendor del Vero” accoglierà il pubblico con una pièce per la regia di Luisa Oneto: “Nel Vangelo di Matteo non sono i Pastori ad adorare il bambino, bensì i magi, gli astrologi, gli interpreti dei sogni, gli uomini provenienti dall’Oriente, da lontano, i rappresentanti dei pagani La Tradizione ha visto in essi dei re. Essi sono tre re perché rappresentano i tre campi dell’uomo: il corpo, l’anima e lo spirito, l’intelletto, il sentimento e la volontà Si prostrano davanti al bambino Divino perché riconoscono in lui qualcosa che a loro manca. In questo bambino irradia Dio stesso. E quando Dio risplende in un uomo allora l’uomo diventa quel che propriamente deve essere: l’espressione singolare di Dio nel mondo. Il vero re è colui in cui regna Dio.

Vi aspettiamo per vivere ciò nella sacra rappresentazione proposta dalla Compagnia Splendor del Vero: Silvio Scarpolini (Tenore), Aurora Scarpolini (Arpa), Lucina Scapolini (cantante), danzatrici Selene e Natalia Scarpolini. Narratrice: Luisa Oneto con figuranti e

comparse.”