Reazioni per il “saluto” polemico di Galimberti a Fontana

L’incontro è avvenuto davanti alla porta del caffè Zamberletti: il sindaco del Pd Davide Galimberti, sorridente, ha dato la mano all’ex sindaco Attilio Fontana e gli ha portato i saluti della città. Un gesto che sul momento è stato accolto con un sorriso anche da Fontana, mentre il candidato alla presidenza della Regione Lombardia si apprestatava entrare per la conferenza stampa della sua campagna elettorale.

Nel pomeriggio però ai sorrisi il sindaco ha fatto seguire la sua determinazione politica. In un post su facebook Galimberti ha attaccato Fontana e lo ha accusato di non aver fatto nulla per la città di Varese, durante il suo precedente mandato.

La posizione del sindaco è stata a sua volta criticata da vari esponenti del centrodestra provinciale, che domenica mattina hanno accompagnato con un certo entusiasmo la discesa in campo di Fontana a Varese e la sua conferenza al Caffè Zamberletti. Il consigliere regionale di Forza Italia Luca Marsico ha accusato il sindaco Galimberti di aver utilizzato le istituzioni per dipanare il suo attacco politico all’avversario, facendo riferimento al fatto che Galimberti affermava, nel suo post, di aver essersi recato da Attilio Fontana per “cortesia istituzionale” e dunque in qualità di sindaco di Varese.

La polemica è continuata sui social in queste ore e sono intervenuti anche ex assessori.

La presentazione di Attilio Fontana è stata molto partecipata, una sfilata praticamente di tutto il centrodestra a livello territoriale, con sindaco, consiglieri, militanti, provenienti anche da Gallarate,Busto Arsizio, Tradate, Luino, Saronno.