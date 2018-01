Regione Lombardia premia l’associazione Co.P.A.Sa.M.

Un premio prestigioso che ricompensa anni di lavoro nell’ombra per vincere lo stigma dei pazienti psichiatrici. Regione Lombardia ha attribuito il premio “MAI SOLI” all’associazione Co.P.A.Sa.M. Presenti alla premiazione, oltre alla Presidente, Lisetta Buzzi Reschini, anche la dott.ssa Adelina Salzillo, Direttore SocioSanitario dell’ASST dei Sette Laghi, e il dott. Isidoro Cioffi, Direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’azienda ospedaliera.

Era previsto il riconoscimento a una sola associazione per ogni ASST regionale: « Il Copasam, coordinamento provinciale associazioni per la salute mentale che ho fondato 22 anni fa e di cui mi onoro di essere presidente – ha commentato la presidente Lisetta Buzzi Reschini – è stato scelto dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia per l’assegnazione del premio “MAI SOLI”. Un riconoscimento che va ai tanti volontari, operatori psichiatrici, familiari, pazienti, amici che da anni realizzano progetti di aiuto e lottano contro il pregiudizio e lo stigma. Un grazie a tutti loro, alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera che ci ha proposto e a Regione Lombardia per le belle emozioni vissute insieme».

«Sono davvero felice che il Copasam sia stato segnalato e poi riconosciuto come come meritevole del premio regionale “MAI SOLI”. – ha commentato il dott. Isidoro Cioffi – È con soddisfazione ed orgoglio che abbiamo notato, io, il Copasam e tutte le associazioni che esso coordina, che è stata l’unica associazione premiata che operi nell’ambito della Salute Mentale. Il Copasam e tutte le associazioni che rappresenta sono fieri e orgogliosi di questo premio che riconosce anni di impegno, sostegno e rete. Questo riconoscimento rafforza la volontà di proseguire nell’obiettivo del bene comune della salute mentale».