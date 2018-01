Reguzzoni: «Sfido Maroni a un dibattito pubblico»

«La Raggi chiedendo al Tribunale di essere giudicata subito ha dato una lezione di stile a Maroni che invece, di rinvio in rinvio, è riuscito a rimandare il processo che lo riguarda. Risponderà politicamente del suo operato almeno in campagna elettorale? Lo abbiamo sfidato a Varese a un dibattito pubblico, chiedendo a lui e Gori un confronto sui temi concreti. Gori ha accettato e sarà a Varese giovedì 11. Maroni verrà? Dubito, non è mai stato né coraggioso, né trasparente. Però questa volta può dimostrare il contrario accettando la sfida».

Così Marco Reguzzoni, fondatore di Grande Nord, sulla sua pagina facebook.